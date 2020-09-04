أوضحت النيابة العامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر , أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما ملزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.
كما بينت النيابة أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل, لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل ومنعه من الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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