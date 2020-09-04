شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مدني عسير» ينقذ شخصين سقطا في منطقة جبلية وعرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصين سقط أحدهما من مرتفع جبلي وعر وتأثر بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر للإجهاد، ولصعوبة الوصول لمكان سقوطه استلزم نزول الفرق في المنحدرات على الأقدام لمسافة 4000 متر تقريباً.

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وأوضح أنه قد تم استخراجهما من قبل فرق الإنقاذ وتسليم المصاب للهلال الأحمر، وإحالة الحادثة للجهات المختصة لإكمال اللازم.