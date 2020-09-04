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شكرا لقرائتكم خبر عن “النيابة”: 4 أمور هامة تُعد إيذاء للطفل يجب على الأسرة عدم إغفالها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أوضحت النيابة العامة، أن هناك ٤ أمور هامة تخص الطفل وتُعد إيذاء له، مُشيرة إلى أنه يجب على الأسرة عدم إغفالها ومن بينها أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما ملزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.
وأشارت النيابة خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب استكمال تطعيمات الطفل الصحية الواجبة، كما لا يجوز التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم.
كما بينت النيابة أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، ولا يجوز منع الطفل من الدراسة.
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