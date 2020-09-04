وجددت المؤسسة في بيانها المنشور على صفحتها في "فيسبوك" دعوتها إلى "الإنهاء الفوري وغير المشروط" للتواجد العسكري في هذه المنشآت، معتبرة أن وجود هذه القوات هو "تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها" على كافة الأراضي الليبية.
ووجهت المؤسسة إدانة إلى هذا "النشاط العسكري"، معتبرة أنه "غير مسؤول وخطير"، وأن هؤلاء العسكريين يفتقرون "إلى أي نوع من الانضباط".
ونوه بيان المؤسسة إلى أنه كان من المقرر دخول سفينة "محمد باي" المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من الميناء في تمام الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الجمعة لتحميل الخردة.
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وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن "هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة إخفاقات ما يسمى بحرس المنشآت النفطية".
وأضاف صنع الله: "لقد أظهروا مرة أخرى افتقارهم المطلق للمهنية، وتجاهلهم لسيادة القانون".
ونوه صنع الله إلى أنه "لحسن الحظ" لم تقع أي إصابات، معتبرا أن هذا النوع من السلوك "غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية".
ووجه صنع الله دعوة إلى جميع الأطراف والمجتمع الدولي لدعم "إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية على الفور".
وطالب باستبدال "جهاز حرس المنشآت النفطية الفاشل"، وبالانسحاب الفوري من المنشآت النفطية.
كانت هذه تفاصيل خبر "كاد يحدث كارثة بيئية"... النفط الليبية تدين هجوم نفذه عسكريون على سفينة دخلت ميناء راس لانوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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