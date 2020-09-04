المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة بكورونا و1260 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة تسجيل 1750 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 68 ألفا و605 حالات.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية بلغ مليونا و955 ألفا و321 منذ بداية انتشار الفيروس في الثاني من مارس الماضي.
و أضاف البيان أنه تم تسجيل 39 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1292 حالة، كما تم تسجيل 1260 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 52 ألفا و483.
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