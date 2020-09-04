شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تعلن عن وجود إطلاق نار داخل ميناء رأس لانوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن إطلاق نار داخل ميناء رأس لانوف، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان وزير دفاع إيطاليا أكد بأن عدم تواجده إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي في ليبيا أمر خاطئ.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيتجاوز ثمانية بالمئة بقليل، مؤكدا أن الإنتاج في الربع الثالث سيسجل "تعافيا قويا".

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وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد سجل انكماشا قياسيا 12.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عقب هبوط 5.5 بالمئة في الربع الأول. ويعصف فيروس كورونا بالاقتصاد الإيطالي.