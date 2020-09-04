شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «جامعة الشمالية» يوضح حقيقة إغلاق مبنى كلية البنات لتسجيل حالة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متحدث جامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، حقيقة ما تم تداوله بشأن إغلاق مبنى كلية البنات في الجامعة إثر تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

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ونفى “الشراري”، ما تم تداوله جملة وتفصيلا، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابة بين الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وشدد على أن حضور الطلاب والطالبات للجزء العملي يكون وفق الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الجميع من فايروس كورونا المستجد.