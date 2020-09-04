شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «جامعة الشمالية» يوضح حقيقة إغلاق مبنى كلية البنات لتسجيل حالة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف متحدث جامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري، حقيقة ما تم تداوله بشأن إغلاق مبنى كلية البنات في الجامعة إثر تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”
ونفى “الشراري”، ما تم تداوله جملة وتفصيلا، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابة بين الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس- وفقاً لـ”عكاظ”-.
وشدد على أن حضور الطلاب والطالبات للجزء العملي يكون وفق الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الجميع من فايروس كورونا المستجد.
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