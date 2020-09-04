شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح بدخول مواطني مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات أعلنت مملكة البحرين أنها ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من اليوم الجمعة. Advertisements ووفقاً لـ”العربية. نت”، أكدت البحرين أن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن فيروس كورونا على نفقتهم الخاصة. وفي مارس الماضي أغلقت البحرين كافة المحال التجارية في خطوة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت بتعليق الرحلات الجوية.

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