شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. موظف “ساهر” يوقف سيارته على الجانب الأيسر للطريق دون علامات تحذيرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصد مواطن أحد الموظفين المختصين بتركيب كاميرات ساهر أثناء صيانته لإحدى الكاميرات بالرياض، حيث أوقف سيارته على الجانب الأيسر للطريق دون وضع علامات تحذيرية.

وعلق مصور الفيديو قائلاً: “موظف ساهر يقف على الجانب الأيسر من طريق الملك فهد قبل تقاطع التحلية بسيارة داكنة لا يوجد عليها عواكس ولا إضاءات للتحذير، ولم يضع قبل السيارة مثلث أو أي وسيلة تحذير معرضا نفسه وغيره للخطر.. الإضاءات (السفاتي) مهمة حتى في النهار.”