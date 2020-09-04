البحرين تسمح بدخول الخليجيين وحاملي التأشيرات الإلكترونية

ونقلت "الاقتصادية"، عن إدارة مطار البحرين اليوم الجمعة إن المملكة قررت السماح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول. ووفقا لوكالة "رويترز" فإن سلطات المطار أعلنت على تويتر أنه يجب على القادمين إلى المملكة الخضوع لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن كورونا على نفقتهم الخاصة. وسيتعين على القادمين عزل أنفسهم ذاتيا لحين ظهور نتائج الفحص والتأكد من سلبيتها.

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