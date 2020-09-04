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البحرين تسمح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين بدءا من الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مملكة البحرين منذ قليل، أنها ستسمح بدخول مواطني وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من اليوم الجمعة.

 

وقال بيان نشرته رويترز ، أن البحرين أكدت أن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن على نفقتهم الخاصة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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