شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين بدءا من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مملكة البحرين منذ قليل، أنها ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من اليوم الجمعة.
وقال بيان نشرته رويترز ، أن البحرين أكدت أن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم الخاصة.
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