شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. Advertisements وكان المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا أعلن أمس الخميس تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 15 ألفا و773 حالة. وأضاف المركز - وفقا لما أوردته بوابة " الوسط" الليبية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 254، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة يصل إلى 13 ألفا و663 حالة.

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