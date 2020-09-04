مئات العراقيين يطالبون الحكومة بإقالة محافظ "واسط"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

طالب مئات المتظاهرين بمحافظة واسط جنوبي العراق، الجمعة، الحكومة والبرلمان بإقالة المحافظ محمد المياحي، الذي يتهمونه بالفساد وقمع الاحتجاجات.

وذكر مراسل الخليج 365، أن المحتجين بمدينة "الكويت" (عاصمة واسط)، طالبوا بإقالة المياحي، لاتهامهم إياه بـ"الفساد وسوء الإدارة، والمسؤولية عن قمع المتظاهرين".

وقال المتظاهر جبار الحمداوي، للأناضول، إن "مئات من أهالي واسط جددوا مطالبتهم بإقالة المحافظ ونائبه من منصبيهما، بسبب الفساد وسوء الإدارة وقمع الاحتجاجات".

وأضاف الحمداوي، أن "المتظاهرين طالبوا بالتدخل الفوري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والبرلمان، لإقالة المحافظ وتعيين آخر جديد معروف بنزاهته".

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وأردف: "المتظاهرون أكدوا استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطلبهم بإقالة المحافظ".

ويغلق المتظاهرون مبنى المحافظة منذ حزيران/ يونيو الماضي، ويمنعون المياحي من دخول المبنى لمزاولة عمله، ويطالبونه بالاستقالة من منصبه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بدأت بعموم العراق، احتجاجات شعبية ضد الفساد وللمطالبة بتحسين المعيشة، لا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في إطاحة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وخلال تلك الاحتجاجات، قتل 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن، بينهم عشرات الناشطين، الذين تعرضوا للاغتيال على يد "مجهولين"، وفق أرقام وتصريحات حكومية.

وتعهدت حكومة الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم تتم إدانة أي متهم حتى الآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.