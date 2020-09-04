كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و68 إصابة في الأردن

الخليج 365

أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصد الأردن 68 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 8 وفيات و304 إصابات بالفيروس، فضلا عن 253 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت 45.773؛ منهم 1.537 متوفيا، و32.259 متعافيا.

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وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 68 إصابة بكورونا، إضافةً إلى تعافي 28 مريضا منه.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل 2.301؛ بينها 16 وفاة، و1.699 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 26 مليونا و590 ألفا، توفي منهم أكثر من 875 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و756 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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