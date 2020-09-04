كورونا.. "أونروا" تطلق مناشدة لجمع 94.6 مليون دولار

محمد ماجد / الخليج 365

أطلقت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، مناشدة عاجلة لجمع 94.6 مليون دولار، من أجل مواجهة جائحة كورونا في مناطق عملها.

وقال بيان لـ"أونروا"، إن "الوكالة أطلقت مناشدة للحصول على 94.6 مليون دولار من أجل تخفيف الآثار الأشد سوءا للجائحة على أكثر من 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين".

وأضاف البيان، أنه "منذ يوليو (تموز) الماضي، دأبت الإصابات بكورونا على الزيادة بشكل مقلق في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، مع تسجيل المزيد من الحالات مؤخرا في الأردن، إضافة لرصد انتقال محلي للفيروس في غزة نهاية الشهر الماضي".

وتابع: "هذه المناشدة ضرورية من أجل السيطرة على انتشار الوباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".

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وقال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، في البيان ذاته، إن "الوكالة ستواصل اتخاذ التدابير الصارمة نتيجة لجائحة كورونا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أقل تقدير".

وأضاف لازاريني، أن "هذه المناشدة العاجلة الجديدة ستعمل على استدامة خدماتنا الصحية والتربوية والطارئة".

وتأتي هذه المناشدة في ظل معاناة "أونروا" عجزا ماليا كبيرا، قدّرته الوكالة الأممية في مارس/ آذار الماضي، بنحو مليار دولار.

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار منذ 2018.

وجاء وقف الدعم الأمريكي بعد رفض الفلسطينيين خطة واشنطن المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي تنتقص بشكل خطير من الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها القرارات الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.