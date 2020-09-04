"حماس": واشنطن تتعامل مع القضية الفلسطينية بـ"عنجهية"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القضية الفلسطينية "بسلط وعنجهية غير مسبوقة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول، ردا على دعوة مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إلى إيجاد قيادة فلسطينية من الجيل الجديد.

وقال قاسم: "الإدارة الأمريكية الحالية تتعاطى مع القضية الفلسطينية بسلط وعنجهية غير مسبوقة، وتمارس البلطجة في كل ما تطرحه بخصوص القضية".

وأضاف أن "دعوة أوبراين لإيجاد قيادة جديدة، تعبر عن المنطق البلطجي الذي يخدم بالأساس التوجه الصهيوني لإرباك الساحة الداخلية الفلسطينية".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني هو من يحدد قيادته وليس الإدارة الأمريكية وإسرائيل".

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والخميس، دعا أوبراين إلى إيجاد قيادة فلسطينية من الجيل الجديد، خلال تصريح له في برنامج "ذا هاغ هويت راديو شو" الإذاعي الأمريكي عبر الإنترنت.

وقال إن "المشكلة تكمن في بعض القيادات القديمة المتحصنة بمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "نحتاج إلى جيل جديد من القادة الفلسطينيين، شبان يريدون مستقبلا رائعا بجانب أشقائهم العرب وجيرانهم الإسرائيليين".

وهذه ثاني دعوة مشابهة لمسؤول أمريكي خلال يومين، إذ قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى "قيادة قادرة على تحقيق حياة أفضل".

وتأتي هذه الدعوات بعد رفض القيادة والفصائل الفلسطينية خطة "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتضمن الخطة، التي اعتبرت مجحفة بحق الفلسطينيين، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.