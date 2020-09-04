سوريا.. عشائر عربية تشكل مكتبا لمتابعة تنفيذ التحالف طلباتها

دير الزور/ محمد مستو، إبراهيم خليل / الخليج 365
شكلت عشائر عربية في مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية بدير الزور شرقي سوريا، مكتباً لمتابعة مطالبها التي قدمتها للتحالف الدولي الشهر الماضي.
وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، إن المكتب ضم 13 عضوا ممثلين عن عشائر قبيلة "العقيدات" مع بقية العشائر العربية في المنطقة، برئاسة إبراهيم خليل الهفل، شيخ قبيلة العقيدات.
وكانت قبيلة العقيدات السورية، طالبت التحالف الدولي، في بيان قبل 3 أسابيع، بتسليم إدارة المناطق العربية شرقي سوريا إلى سكانها، مقترحة مهلة شهر لتحقيق ذلك.
وجاء هذا المطلب، على خلفية اغتيال الشيخ مطشر الهفل، أحد وجهاء القبيلة مطلع أغسطس/آب الماضي.
كما طالبت القبيلة بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ الهفل، محملةً التحالف ومنظمة "ي ب ك" المسؤولية عما يجري في المنطقة.
وشهدت عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي، في وقت سابق، مظاهرات حاشدة إثر اغتيال الهفل، وردت عليها "ي ب ك" بالهجوم على البلدات ومحاصرتها وأسفر ذلك عن مقتل 4 مدنيين على الأقل واعتقال العشرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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