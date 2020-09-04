مصر.. تحقيق في اختفاء كؤوس قديمة من مقر اتحاد كرة القدم

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أصدرت اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد كرة القدم المصري، الجمعة، بيانا كشفت فيه عن اختفاء عدد من الكؤوس الإفريقية القديمة.

وتم اكتشاف الواقعة بالتزامن مع رغبة اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، في إنشاء متحف بمقر الجبلاية وضم الكؤوس والجوائز التي حصل عليها الاتحاد والمنتخب.

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وقالت اللجنة الخماسية المؤقتة في بيان عبر تويتر: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف البيان: "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة (؟)".



وكان الإعلامي أحمد شوبير، فجّر مفاجأة تتعلق باختفاء كأس الأمم الإفريقية من داخل مقر الاتحاد، الذي تحتفظ به مصر بعد فوزها باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

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