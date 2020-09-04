مجددا.. نتنياهو ينفي موافقته على بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات

القدس / الخليج 365
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا، الجمعة، موافقة الأخير بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" للإمارات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بيانا لمكتب نتنياهو، جاء فيه إن "تكرار الادعاء الكاذب ضد رئيس الوزراء نتنياهو لا يجعله صحيحا".
وأضاف البيان: "لم يمنح نتنياهو في أي وقت من المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة التي أدت إلى انفراج تاريخي مع الإمارات في 13 أغسطس (آب) موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة إلى أبوظبي".
يأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" للإمارات.
وكان نتنياهو قال، قبل أسبوعين، إن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لم يتضمن بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات.
لكن موقع "واللا" الإسرائيلي نقل عن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، قوله للصحفيين في 31 أغسطس المنصرم، إن "نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحثا إمكانية بيع الولايات المتحدة مقاتلات (إف-35) إلى الإمارات".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ردا على ذلك، إن "تل أبيب ستحافظ على تفوقها النوعي العسكري في الشرق الأوسط، حتى وإن عُقدت صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات".
وقال محللون في تصريحات للأناضول، إن إسرائيل ستواصل إصرارها على اعتراض بيع المقاتلة الأمريكية إلى الإمارات، وحتى في حال موافقتها على ذلك فإنها ستشترط نزع الكثير من مميزاتها".
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني واسع.
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