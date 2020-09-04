كورونا.. 3 وفيات بالبحرين و217 إصابة في قطر

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت البحرين، الجمعة، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت قطر 217 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 3 وفيات و626 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 368 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 53.433، منهم 193 متوفيا، و50.013 متعافيا.

Advertisements

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة 217 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 225 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات وصل 119.637، بينها 201 وفاة، و116.538 حالة تعاف.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 26 مليونا و548 ألفا، توفي منهم أكثر من 874 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و732 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.