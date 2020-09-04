مسؤول إماراتي: أبو ظبي تفتح سفارة بإسرائيل خلال 3-5 أشهر

القدس/ الخليج 365

قال مسؤول إماراتي رفيع، إن بلاده ستفتح سفارة في إسرائيل خلال 3 إلى 5 أشهر، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الجانبين الشهر الماضي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الجمعة، عن المسؤول (لم تسمه)، الذي قالت إنه من وزارة الخارجية الإماراتية.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤول الإماراتي قال: "أعتقد أن الإسرائيليين سيكونوا قادرين على الحصول على تأشيرات سفر إلى الإمارات من سفارة ستفتح في إسرائيل بعد 3 إلى 5 أشهر من الآن".

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت منتصف الأسبوع الجاري، أن مسؤولين من الجانبين بحثوا افتتاح سفارات في إسرائيل والإمارات خلال محادثات جرت في أبو ظبي بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

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كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها، عن المسؤول الإماراتي قوله، إن "أبو ظبي تدرس فتح قنصلية بمدينة حيفا أو الناصرة (شمال) تعمل إلى جانب السفارة بإسرائيل".

وأضاف: "نطمح إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن السلام يتم في الواقع مع جميع الإسرائيليين، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نكون متاحين للسكان العرب في إسرائيل الذين نعتبرهم شريكًا مهمًا للسلام الدافئ".

وتابع: "نريد لقنصليتنا الرسمية أن تكون متاحة للجمهور العربي في إسرائيل، وبالتأكيد مدينة الناصرة مرشح رئيس، وقريبا سنقرر كيف ومتى ستفتح بعثاتنا الدبلوماسية".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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