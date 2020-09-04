هنية يبحث مع مدير الأمن اللبناني أوضاع الفلسطينيين بالمخيمات

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الجمعة، مع المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، عدة قضايا تهم الشأن الفلسطيني، شملت أوضاع اللاجئين بالمخيمات.
وذكر بيان صادر عن الحركة، أن هنية أجرى لقاء مع إبراهيم بالعاصمة بيروت؛ حيث بحث الجانبان عددا من القضايا، بينها "المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية".
وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء في لبنان.
وشدد هنية، خلال اللقاء، على "أن لبنان القوي المعافى هو قوة استراتيجية للشعب والقضية الفلسطينية"، حسب البيان ذاته.
وأردف: "لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل".
ويعيش في لبنان نحو 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
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