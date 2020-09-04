خطوة جنون القدر – الجزء الأول (١)

‏روايتي : بطلتها فتاة بل طفلة !

‏جميلة بريئة لأبعد الحدود، وخجولة زيادة عن اللزوم، لدرجة أنها تخجل أن تطلب ماتريد كأي طفلة، رغم أنها عاشت في أسرة كبيرة مرفهة.

‏والدها شيخٌ من مشايخ قبيلتها، أما والدتها فهي جميلة، ومتدينة، ونقية لطيفة جدًا .

‏يحسب عليها أنها تقدس الرجل كثيرًا،

‏بطلة الرواية طفلة ذآت خيالٍ واسع

‏يأخذها نحو أفق بعيد، تحلق بين الغيوم

‏رغم صغر سنها تستشعر النعم، ترتب جمال النجوم،

‏ولكن الحظ لم يسعفها لتعيش طفولتها !

‏فقد كانت محط انظآر الكثير، وجاء النصيب المبكر، شاب مكتمل ذو منصب، وسمعة جيدة،

‏استسلمت لإلحاح عليها من كل جانب،

‏ولم تكن تستوعب معنى ” زواج ”

‏كل شي كان سريعًا كـ لعبة تلعبها بتهور مع اخوتها ورفاقهم من الحارة، تزوجت قبل أن تخلع مريول أول سنة لها في المرحلة المتوسطة ، سافرت مع زوجها في رحلة العجائب

‏كل ما حولها كالضباب، بل هو ثقل على متن سحاب، مع رقصة خلخال

‏والشعور كغواصة، تارة تحت سطح الماء،

‏وتارة تطفو فوق الماء .

‏لجأت مع ذلك الفرآغ إلى قرآة الكتب المنوعة، ورغم قلة خبرة السنين، إضافة إلى تهذيب اسرتها لها كـ طفلة، أجمل تهذيب،

‏تعلمت أنواع الطبخ الذي كانت تجهله كليًا

‏فأصبحت مميزة فيه، لها رونقها الخاص، رقتها وعفويتها، وجنونها الذي تبديه احيانًا، فتخاف منه أمها، و يصدقه زوجها .

‏لا تعلم هل هو سوء حظها أو خير مكتوب لها؟

‏فلم يتم عامها الأول، إلا وهي تحمل طفلها الأول بين ذراعيها الصغيران

‏ياالهي طفلة تحمل طفلًا

‏توجيهات من الأم بالهاتف

‏ولجوء إلى كتب الاطفال

‏وجاء الطفل الثاني، والثالث، والرابع

‏وتمر السنين وتثبت جدارتها، وتصبح مصدر لإرشاد الآخرين بكيفية العناية بالطفل .

‏في زحمة غوصها بالحياة تحاول جاهدة ان تحب ذلك الرجل الذي يصر على ان تتحمل كل عناء الأسرة ان تكون متقوقعة بين محيط هو يخلقه لها

‏لا يريدها أن تفهم سوى ما يريد أن تراه في عالمه فقط

‏ومايرغب به هو يريدها دمية يحركها كيفما شاء

‏يردد في كل حين أن طاعته من طاعة الرب وواجباته هي الأهم .

‏تكبر عام آخر وتصبح أجمل

‏أنثى فاتنة

‏تجذب العيون أكثر

‏لمساتها في زوايا منزلها تلف أعين الزوآر

‏تجعلهم يتسألون ماعدا هو لا يهتم،

‏الإصطدام بسقف الفشل يتعبها،

‏لم تيأس فهو أب لأطفالها

‏يجب أن تحبه

‏تحاول بكل قوة

‏أن يكون هو حبيبها

‏الذي لطالما خيالها احضرهُ

‏وفي سط هذه المحاولات

‏تتعرض لمحاولة الإقتناص ممن حولها

‏جيرانهم واصدقائه

‏لا يغريها احد

‏أم ناجحة

‏وزوجة مطيعة مديرة لأعماله

‏مرتبة أوراقه، وملفات دوراته، ومواعيد سفرياته، كطالبة متفوقة ومثالية،

‏وهو في المقابل

‏لم يكن السيء بالتعامل والمال، ولكن كان الرجل الأناني، بكل ماتحمل الكلمة من معنى

‏شايب في تصرفاته.

‏لم تغريها نظرآت الإعجاب ولا حروف الرسائل

‏ولا أصوات المتصلين، فهي مصممة على أن تكون مملكتها نظيفة نقية .

‏تمر السنين ويزينها جمال الوعي

‏وتزداد حبا لاطفالها

‏ويزداد قساوة وجحود

‏ وتمر أمام عيناها خيانتهُ لها

‏وبكل وقاحة

‏ممن تكبرها سنًا وتقل عنها جمالًا وجاهًا

‏أيقنت أنه بيئة خصبة للخيانة

‏لكنها تحاول تبتعد عن كل ماقد يكون سبب

‏لفضيحته أمامها

‏وأمام أطفالها، وأهلها

‏تكررت المواقف الغبية منه

‏وإن كانت أقل من الواقعة الأولى

‏لكن تفاصيلها كانت كفيلة

‏بأن تغير من ردة فعلها الخجولة في كل مرة نحوه

‏تغيرت

‏أصبحت تعامله بالمثل، تكسير مجاديف

‏وتطالب بما لم تكن تهتم له بالماضي

‏بدأت ملامح الغطرسة عليها

‏في هذه الزحمة من التغيرآت

‏ولأول مرة

‏بدأ قلبها يدق

‏فإلتفتت للخلف بخطوة جنونية

‏لشاب يمسك بيده آلة العود

‏ويعزف أجمل الألحآن

‏تارة لخالد، وتارة لابو نورة، وتارة لمجهول،

‏شاب : رياضي صاحب حنجرة من ذهب، شاب عابث صريح لا يهتم لأحد، متمرد على كل ما حوله، ماعدا .. والدته، فإن قالت آه لا ينام ليلته .

‏كان الإحترام والصدق هو العنوان من أول وهله، بادلها الحب، والعشق، وانواع الجنون

‏هما روحان التصقا وكأنما خلُقاء ليكملا بعضهما، لم يتركا شيء من متعة الدنيا والخيال، سوى اللقاء الحقيقي

‏عشقته وكأنها لم تعرف رجلًا من قبل

‏أقسم لها أنه لم يعرف الحب، ولا لذة الدنيا إلا معها،

‏كل شيء كان فوق الوصف

‏حتى وإن حضر العتاب، وبعض الإختلاف بسبب ما فإنه لا يطول بينهما، فعند أول طلب منه لسماع صوتها قلبها يدق لندائه فرحًا

‏وبمجرد سماع نبرة صوتها يبتسم بشوقٍ واضح

‏كان حبهما يغلب كل العقبات، حتى انها ترتدي قميص البرشا لعيونه، وهو يدعي لفريقها بالفوز لأجلها

‏وصلا لقمة الهيام

‏شربا لذة كأس الغرآم

‏في كل ليلة يبصمان على حدود

‏عالم جديد من الجنون

‏لـ يصلا إلى القمة

‏

‏ومع علمه بكل تفاصيل حياتها وذآتها

‏من الألف .. إلى .. الياء .

‏رضخ لعدم اللقاء .. وكانت دموع القهر تخنقه في كل لحظة صمت، وصور أولئك الأطفال تمنعه من عملٍ مجنون يندم عليه .

‏هي حتما ً تشعر بلوعته .. بشغفه

‏ترد قائلة : هو قدرنا.. يا حبيبي ..

‏عشق الارض التي تمشي عليها

‏عاهدها والسعادة تملأ قلبه على أن يعيش حياته لها

‏راهن على انها أجمل سنين عمره

‏راهن على انها خطوة قدر .. لا تقدر بثمن أشرق نور الحب بدد رتابة عبث كان يعيشه فرتبت لحظاته بأطمئنان وفنون .

‏حاولت كثيرًا

‏كما كانت محاولات أهله لـ تزويجه

‏كان الرفض القاطع هو الفاصل في كل مرة

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‏أصبح لا يكاد يغادر الدآر

‏اما غرفته الصغيره فهي بمثابة قصر وعالم آخر لهما،

‏فإحساسه بوجودها قربه اغناه عن العالم ومن فيه،

‏يقسم بالله .. وتالله .. أنها

‏الأنثى الوحيدة .. اما الباقيات فهن نساء .

‏أحبت معه كل شيء

‏تقبلت ماكانت ترفضه بكبرياء

‏ .. قصة عشق لا توصف

‏هو لقاء روحين دون لقاء صعب، أن يوصف

‏وبين طيات هذه اللحظات الجنونية

‏التي تحلم بها كل أنثى

‏تراودها الأفكار، ويتساءل ضميرها وماذا بعد ؟!؟

‏مستقبلهُ ؟ الايام تجري ، ووالِدهُ غضبان

‏فقد عصاه في خطبة الكثيرات من البنات .

‏حتى وصل الأمر لرفض إبنة عمه الغالي

‏أصبح أباه لا يطيق رؤيته

‏الكلمات الجارحة تلاحقه وتجرده من رجولته

‏والمشاكل بين عائلته تزداد، وعشقهما يزيد

‏والمسافة بينها، وبين أب اطفالها تزيد

‏وبين النارين ونار رؤية أطفالها

‏وتخيلُ ردة فعل والداها وإخوتها

‏ في حدوث كلمة لو .. لاسمح الله

‏وقبل كل هذا خوفها من ربها .

‏قررت أن تتتركه فجأه، دون مقدمات لعله يفيق من غفلته، ويتزوج، وتهدأ الأوضاع،و تتساوى الكفة.

‏إتصلت وهي تحترق وتجهش بالبكاء، أخبرته بالقرآر وأنه قد يكون سبب لعقاب،

‏حاول أن يفهم

‏لم يدرك، ولم يستوعب

‏فكانت كلماتها كالصاعقة التي عصفت بكيانه القوي.

‏انهت المكالمة

‏ولم تعلم أنها بصوت انفاسها الأخيرة انهتهُ،

‏لم تمهله الصدمة بأن يقف ويمشي أكثر من عدة أمتار

‏سقط خاويًا .. سقوطًا مدويًا

‏لم تكن مجرد دوخة

‏ولكنه شعر بفقد الحياة

‏في لحظة تلاشي انفاسها

‏لم تسعفه قوته على قرآرها المفاجئ، ولم يتصور عدم وجودها في حياته،

‏وبينما هو في غيبوبته

‏لم تتحمل غيابه ليومان، أرسلت ولم يستلم

‏إتصلت ولم يرد،

‏لم تتعود منه عدم الرد لساعات فكيف لأيام

‏يا إلهي لماذا؟ وماذا؟

‏أصبحت الأفكار تأخذها إلى اركآن الظلام

‏كادت أن تجن، تبكي بصمت وبحرقة حتى لا يرآها احد، ولا يعلم بنار الخوف والشوق والوله إلا ..

‏إلا ..

‏خالق ذلك الرجل المتمكن في كل جزء منها وفيها،

‏تبتعد عن الجميع لتمسح دموع من نار

‏وغصات القلب معلقة بالحلق

‏لم تعرف النوم

‏تمر أجزاء الثوآني وكأنها عمر ثقيل ممل

‏بلا طعم ولا لون بلا نكهة

‏تدعي الله

‏والدموع قد طمست ملامح النور بعينيها

‏أن تلمح اتصاله بصفحته

‏أن تسمع كلمة واحدة منه.

‏بعد عدة ايام

‏فاق من غيبوبته وكأنها سنين عجاف

‏صدى أسمه يتردد في ضيق المكان

‏وأصوات حوله توآسيه

‏ولكنه لايبالي

‏لا يتذكر إلا كلمة عقاب،

‏نظر أمامه حاول أن يلتفت يمين ويسار

‏جاهدًا باحثًا عن جواله ليرى هل هناك منها حرف ؟

‏لكنه لم يستطع ….!!!!!

‏فقد

‏فقد القدرة على الحركة والكلام .

بقلم الروائية: عبير بنت سلمان