منسوب صحة جازان “خالد يماني” تماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا

خرج الأخصائي أول خالد بن محمد يماني من مستشفى الحياة الطبي، بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد، على إثره ادخل العناية المركزة.

الاخصائي أول “خالد يماني” مشرف على الخدمات الصحية بفرسان سابقا، حاليا مدير إدارة الصحة المهنية وصحة البيئة بصحه جازان.. عرف عنه التفاني بالعمل، سيما أنه أحد ابطال الصحة المرابطين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.. الحمد الله على سلامتك يا بطل الصحة .