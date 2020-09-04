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منسوب صحة جازان “خالد يماني” تماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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خرج الأخصائي أول خالد بن محمد يماني من مستشفى الحياة الطبي، بعد إصابتة بفيروس المستجد، على إثره ادخل العناية المركزة.

الاخصائي أول “خالد يماني” مشرف على الخدمات الصحية بفرسان سابقا، حاليا مدير إدارة الصحة المهنية وصحة البيئة بصحه جازان.. عرف عنه التفاني بالعمل، سيما أنه أحد ابطال الصحة المرابطين للتصدي لجائحة .. الحمد الله على سلامتك يا بطل الصحة .

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