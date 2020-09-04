- 1/2
- 2/2
خرج الأخصائي أول خالد بن محمد يماني من مستشفى الحياة الطبي، بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد، على إثره ادخل العناية المركزة.
الاخصائي أول “خالد يماني” مشرف على الخدمات الصحية بفرسان سابقا، حاليا مدير إدارة الصحة المهنية وصحة البيئة بصحه جازان.. عرف عنه التفاني بالعمل، سيما أنه أحد ابطال الصحة المرابطين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.. الحمد الله على سلامتك يا بطل الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر منسوب صحة جازان “خالد يماني” تماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.