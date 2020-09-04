وشكت السيدة المسنة للسيسي في المقطع المصور أنها تعاني من أمراض القلب والسكر والكبد والضغط الدم، وأنها تحتاج إلى رعاية طبية، وعندما ذهبت إلى بعض المستشفيات رفضت قبولها.
واستمع السيسي إلى طلب السيدة للعلاج، ورد عليها "عينينا ليكي"، وأمر جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.
وأكدت السيدة المسنة للرئيس المصري أنها انتخبته، ودعت له بالتوفيق والسداد.
يأتي ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، في شرق القاهرة، والتي شملت المواقع الانشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.
ووجه السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.
كما حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاجأ بها خلال إحدى جولاته في القاهرة... السيسي يأمر بعلاج سيدة مسنة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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