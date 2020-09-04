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سفارة السعودية في الكويت تكشف حقيقة فرض رسوم دخول إلى المملكة

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ونفت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الأنباء بشأن فرض تلك الرسوم.

وقالت السفارة، إنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير .

وأشارت السفارة عبر حسابها، إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، معربة عن أملها بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

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