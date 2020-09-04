سفارة السعودية في الكويت تكشف حقيقة فرض رسوم دخول إلى المملكة

ونفت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الأنباء بشأن فرض تلك الرسوم.

وقالت السفارة، إنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.

وأشارت السفارة عبر حسابها، إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، معربة عن أملها بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.