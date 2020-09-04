السعودية... القبض على عصابة تحويل الأموال خارج المملكة

وقال الرائد، خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن رجال الأمن أطاحوا بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

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وأَضاف أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية.

وأوضح المتحدث أن هويات التشكيل العصابي المكون من (9) مقيمين، وهم (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).

وأشار إلى أنه "تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.