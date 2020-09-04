شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الاردنية، اليوم الجمعة تسجيل 68 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 55 حالة محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 2301 حالة.

وذكرت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم إجراء 11 ألفا و875 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 873 ألفا و 205 فحوصات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة.