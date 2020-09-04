شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 5036 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة إنها سجلت 5036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 وفاة أخرى. وأضافت أن إجمالي الحالات في البلاد وصل بذلك إلى 252075 إصابة و7359 وفاة. (تغطية صحفية أمينة إسماعيل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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