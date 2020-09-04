شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية البريطانية تعيد تشغيل رحلاتها إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية البريطانية تعود لتشغيل رحلاتها من مطار هيثرو إلى مطار الكويت الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعياً. وقالت «الطيران المدني» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يأتي ذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدين، ووفقاً للاشتراطات التي وضعتها سلطات البلدين للدخول أو لحركة الترانزيت، وذلك للراغبين بالسفر وفقاً للاشتراطات الصحية».

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