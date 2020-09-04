شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لجمع السلاح فى ولايات دارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة في السودان، عن انطلاق حملتها الخامسة اعتبارا من اليوم الجمعة فى ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور (غرب السودان).
وقال اللواء الدكتور عبدالهادي عبدالله مقرر اللجنة الفنية العليا، في تصريحات صحفية، إنه تم الاطمئنان على جاهزية القوات المشاركة في الحملة، لافتا إلى تزويدها بالكلاب البوليسية والأجهزة اللازمة للكشف عن مخابئ الأسلحة ، حتى ولو كانت في أعماق الأرض.
وأضاف أن مهمة القوات ستشمل منع دخول السيارات المهربة إلى السودان، والتي لها أضرار بالغة علي الصعيدين الاقتصادي والدولي، وستتم مصادرة سيارات الدفع الرباعي، باعتبارها سيارات قتالية تساهم في تزكية الصراعات القبلية.
وناشد مقرر اللجنة الفنية لحملة جمع السلاح، مواطني ولايات دارفور التعاون مع القوات النظامية وتسليم ما بحوزتهم من أسلحة وسيارات الدفع الرباعي طواعية، حتى يكونوا في مأمن من المساءلة القانونية.
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