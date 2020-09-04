شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق العامة.. غرامة 150 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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حذرت المديرية العامة للمرور، قائدي المركبات، من الوقوف أو السير ببطء في الطرق العامة، حتى لا يتسببوا في إرباك وعرقلة حركة السير.

وأوضحت “المرور” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هناك عدد من السلوكيات التي تدفع قائدي المركبات إلى التوقف في الطرق العامة، مثل تبادل أطراف الحديث، والاستدلال على موقع معين، أو مشاهدة حادِث على الطريق، مؤكدةً أن هذه التصرفات ممنوعة.

يذكر أن لائحة الجزاءات المرورية تنص على غرامة تتراوح بين 100- 150 ريالًا عقوبة السير ببطء على نحو يعرقل الحركة على الطرق العامة.