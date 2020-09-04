عودة رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار الكويت

وذكرت الهيئة أن الطيران بين البلدين سيكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا. ​وقالت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يأتي ذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدين، ووفقا للاشتراطات التي وضعتها سلطات البلدين للدخول أو لحركة الترانزيت، وذلك للراغبين بالسفر وفقاً للاشتراطات الصحية".

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