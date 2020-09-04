موسكو - سبوتنيك. وقال سليمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد بحضور قيادي شامل بين رام الله و بيروت، يشكل محطة هامة لما نجم عنه من نتائج إذا ما تم الالتزام بها والعمل بموجبها ستفتح بالتأكيد آفاقا رحبة أمام العمل الوطني الفلسطيني، من جهة تمكينه من مواجهة المؤامرة التي تستهدف حقوقه الوطنية".
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مضيفا بأنه "سوف تتشكل لجنة متابعة تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها، وسوف تضم القوى الفلسطينية المعنية بالمتابعة. تشكلت لجنة مصالحة".
وأشار سليمان إلى أنه "تقرر تشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة، والمهم فيها أن مساحتها تغطي الضفة وغزة والشتات الفلسطيني وهذه لأول مرة، بمعنى أنه سيكون عملا جماهيريا منسقا لكل مناطق التواجد الفلسطيني، على أرض فلسطين من جهة، وكذلك وسط مختلف التجمعات الفلسطينية بالخارج".
مشيرا إلى أنه تقرر عقد "اجتماع المجلس المركزي بحضور ومشاركة الأمناء العامين لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها، وهذه نقطة جدا مهمة لأنها ستسمح للمنظمات غير المشاركة بالمجلس المركزي [الجهاد وحماس] بأن تشارك في هذا الاجتماع".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعلق على نتائج اجتماع الأمناء العامين للفصائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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