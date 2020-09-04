الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها إلى الكويت

إسطنبول/ جعفر قاسم/ الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الجمعة، استئناف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها الى الكويت، بعد تعليق استمر خمس سنوات.



وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان نقلته وكالة "كونا" الرسمية، "ستعود الخطوط الجوية البريطانية لتشغيل رحلاتها من مطار هيثرو بلندن إلى مطار الكويت، بواقع 3 رحلات أسبوعيا".



وقال البيان ان "هذه الخطوة اتخذت لتعزيز التشغيل المباشر بين البلدين وحركة الترانزيت وفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات المختصة".



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ولم يذكر البيان موعد بدء تشغيل هذه الرحلات.



وعلقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى الكويت في 28 أغسطس 2015، “نتيجة لما لمسته من ضعف الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي”، حسبما قالت الشركة البريطانية في حينه.



وجاء القرار في حينه إثر اكتشاف "خلية إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات في مطار الكويت، ومنذ ذلك التاريخ، تشترط الشركة البريطانية، تحسين إجراءات الأمان في مطار الكويت الدولي، قبل استئناف رحلاتها

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