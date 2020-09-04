مفتي القدس: لا مكان في المسجد الأقصى لغير المسلمين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365



أكد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الجمعة، أن المسجد الأقصى "للمسلمين وحدهم ولا مكان لغيرهم فيه".



وأضاف خلال خطبة الجمعة في الأقصى أنه "مسجد إسلامي للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، ولا مكان لغيرهم فيه، وقد قرر الله إسلاميته في القرآن الكريم، وهو عقيدة في قلب كل مؤمن".



وأوضح أنه "حينما نقول إن المسجد الأقصى لعبادة المسلمين ومكان خاص بهم، فإننا لا نتجاوز أحدا من الناس؛ بل نؤكد على الحقيقة الإيمانية".



وأضاف مفتي القدس أن "هذه الديار المباركة (المسجد الأقصى) أماكن لعبادة المسلمين وحدهم، والمسيحيين لهم كنائسهم ولليهود كنسهم".



واعتبر الشيخ حسين أن "المفرط بذرة تراب من هذا المكان، مفرط بعبادة المسلمين وعقيدتهم، وخائن لله ولرسوله ولجماعة المسلمين".



وعبّر عن رفضه لـ"أي عدوان على المسجد الأقصى المبارك أو محاولات التقسيم أو محاولات فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال وغطرسة المحتلين".



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وفي سياق آخر، رحب الشيخ حسين بخطوات المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس".



وقال إن "الشعب يستبشر خيرا بلقاءات تدعو إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة"، في إشارة إلى اجتماع الفصائل مؤخرا.



وأقيمت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمشاركة آلاف الفلسطينيين، وفق مراسل الخليج 365.



والخميس، انعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، بالتزامن في رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.



ورفض قادة الفصائل في بيانهم الختامي "جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية".

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