بـ5036.. العراق يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 84 وفاة جراء كورونا، فضلا عن 5.036 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية للإصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 84 وفاة و5.036 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 3.611 حالة تعاف منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات اليومية تجاوزت لأول مرة 5 آلاف، منذ تفشي كورونا بالبلاد في مارس/آذار الماضي.

وكان العراق قد سجل الخميس الماضي، أعلى حصيلة يومية للإصابات، بلغت 4.755.

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وأضافت الوزارة، أن حصيلة المصابين وصلت 252.075، منهم 7.359 متوفيا، و191.368 متعافيا.

وبدأت إصابات كورونا بالارتفاع في العراق منذ نحو 4 أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروضة بهدف مكافحته، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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