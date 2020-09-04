للجمعة السابعة.. تجدد الاحتجاجات بالخرطوم على تعديلات قانونية

الخرطوم/ الخليج 365



تجددت التظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، تنديدا بتعديلات قانونية أجرتها الحكومة مؤخرا، وصفت بأنها "تمس الثوابت الإسلامية".



وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا إله إلا الله.. لن نستبدل شرع الله، ولا إله إلا الله.. لن يحكمنا إلا الله، وإسلامية إسلامية.. لن تحكمنا العلمانية"، "ولا خمور ولا فجور.. القرآن هو الدستور".



كما رفعوا لافتات مكتوب عليها، "الإسلام دستور الأمة، ولا لإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية، ولا للتطبيع مع إسرائيل"، وفق مراسل الخليج 365.



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وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة السودانية، تعديلات دستورية تقضي بـ"تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الخمور، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج".



وتعد مظاهرة اليوم الأسبوعية عقب صلاة الجمعة هي السابعة، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، التي وصفتها بأنها "مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية".



وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".



والحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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