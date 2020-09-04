شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت توضح حقيقة فرض رسوم دخول للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة في الكويت، عدم صحة ما يتم تداوله بشان فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة،: “تود السفارة أن توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات الغير سعودية، وأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما. وتأمل السفارة بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط”.
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