شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوجه نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلاب قبل شراء أجهزة الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحمتخصص في المجال التقني، سمير الجنيد، الطلاب وأولياء الأمور بعدم شراء أجهزة “لاب توب” مُثبت عليها أي برامج حتى لا تكون مدخلاً للقرصنة واختراق الخصوصية وسرقة الصور والملفات.

وأكد أن الحل الأفضل هو شراء أجهزة لا يوجد عليها أي برامج، لحماية الخصوصية والأجهزة من الاختراق، مشيرا إلىارتفاع أسعار أجهزة “اللاب توب” و”الأجهزة اللوحية” في المملكة خلال الفترة الماضية بعد تطبيق نظام التعليم عن بُعد.

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وأضاف في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن المخزون من تلك الأجهزة اقترب من النفاذ، بعد 10 أيام من الإعلان عن نظام “التعليم عن بُعد”.

وأوضح أن هذا الأمر حدث بسبب عدم تركيز الموردين على زيادة المخزون من تلك الأجهزة قبل هذه الأزمة.

وتابع أن الارتفاع كان في المنافذ الكبيرة والصغيرة أيضاً، مبيناً أن الأجهزة التي كان سعرها 1200 ريال أصبحت 2700 ريال.