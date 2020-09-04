السعودية... تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

وقال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ما بعد عصر اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضاف الجهني: "من المتوقع أن تتميَّز منطقة مكة المكرمة بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الاستوائية، ما بعد ساعات عصر اليوم الجمعة".

وأشار إلى "يوم جميل وممطر، بمشيئة الله، على منطقة جازان وعسير عمومًا، والباحة وغرب المدينة المنورة".