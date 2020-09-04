وقال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ما بعد عصر اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وأضاف الجهني: "من المتوقع أن تتميَّز منطقة مكة المكرمة بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الاستوائية، ما بعد ساعات عصر اليوم الجمعة".
وأشار إلى "يوم جميل وممطر، بمشيئة الله، على منطقة جازان وعسير عمومًا، والباحة وغرب المدينة المنورة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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