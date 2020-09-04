محلل سياسي فلسطيني: البحرين تحاول تعطيل اجتماع الجامعة العربية لهذا السبب

وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "البحرين حاولت تعطيل الاجتماع ولكن لم يحصل هذا، وهددت بأنها سوف تطرح مشروع اقتراح بدعم التطبيع ولم تنجح المحاولة وجرى التوافق على اجتماع يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري".

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وأوضح أن "الوضع سوف يشهد انقساما عربيا داخل الجامعة العربية، وبالتالي من غير المحتمل أنه سيكون هناك قرارات تدين التطبيع مباشرة وإنما ربما سيكون التأكيد على ضرورة إعادة إحياء والتمسك بالحقوق الفلسطينية والتمسك كذلك بمبادرة السلام العربي دون الحديث عن التطبيع وإدانته".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في وقت سابق إن "المطلوب من الجامعة العربية التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد إنهاء احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية".

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وأضاف عباس أن أبرز مخاطر ما يسمى بـ "صفقة القرن"، هي مخططات الضم الإسرائيلية، التي منعها الفلسطينيون حتى اللحظة بصمود الشعب وثبات الموقف، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

كما وصف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بأنه "آخر الخناجر المسمومة التي طعنونا بها".

وكانت البحرين قد أعلنت أمس الخميس، موافقتها على السماح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي ويأتي القرار، الذي قالت سلطات شؤون الطيران المدني في المملكة إنه جاء بطلب من الإمارات، بعد الاتفاق بين أبوظبي وإسرائيل على تطبيع العلاقات.