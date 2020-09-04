اخبار الخليج

منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيانها اليوم الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب (17.58 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ32 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.25 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة ( 18.07) بـ18 سم.

118769936_2628528660694850_1322069032003334349_o
 

وذكرت اللجنة ان الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الازرق فى ايام 1-3 سبتمبر ستؤدى الى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد السبت، ليكون الوارد فى حدود 840 مليون متر مكعب، بينما تؤدى الأمطار التى هطلت فى حوض العطبراوى فى يومى 2و3 سبتمبر إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين.

وحذرت اللجنة من وجود سحب حقيقية ماطرة غزيرة داخل السودان، ربما تؤدى لسيول وجريان الخيران.

Eg_2V6wXcAAS2DB
 

وبحسب لجنة الفيضانات فان محطة ود مدنى سجلت اليوم 20.65 مترا ومن المتوقع أن تسجل غدا 20.66 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.16 مترا، بزيادة 2 سم عن أعلى رقم مسجل، ومن المتوقع تسجل غدا 19.20 مترا، وسجلت الخرطوم اليوم 17.58 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 17.61 وترتفع يوم الأحد إلى 17.65 مترا.

 

Advertisements

 

وسجلت محطة شندى اليوم 18.25 مترا ويتوقع أن تستقر غدا وبعد غد على 18.27 مترا، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 16.44 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 16.40 مترا، وسجلت دنقلا 15.21 مترا وتستقر غدا وبعد غد على 15.22 مترا.

Eg_2VwoWkAAcg9k
 

ودعت لجنة الفيضانات فى السودان، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

 

رى السودان
رى السودان

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا