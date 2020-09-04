شكرا لقرائتكم خبر عن منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيانها اليوم الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب (17.58 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ32 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.25 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة ( 18.07) بـ18 سم.





وذكرت اللجنة ان الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الازرق فى ايام 1-3 سبتمبر ستؤدى الى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد السبت، ليكون الوارد فى حدود 840 مليون متر مكعب، بينما تؤدى الأمطار التى هطلت فى حوض العطبراوى فى يومى 2و3 سبتمبر إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين.

وحذرت اللجنة من وجود سحب حقيقية ماطرة غزيرة داخل السودان، ربما تؤدى لسيول وجريان الخيران.





وبحسب لجنة الفيضانات فان محطة ود مدنى سجلت اليوم 20.65 مترا ومن المتوقع أن تسجل غدا 20.66 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.16 مترا، بزيادة 2 سم عن أعلى رقم مسجل، ومن المتوقع تسجل غدا 19.20 مترا، وسجلت الخرطوم اليوم 17.58 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 17.61 وترتفع يوم الأحد إلى 17.65 مترا.

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وسجلت محطة شندى اليوم 18.25 مترا ويتوقع أن تستقر غدا وبعد غد على 18.27 مترا، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 16.44 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 16.40 مترا، وسجلت دنقلا 15.21 مترا وتستقر غدا وبعد غد على 15.22 مترا.





ودعت لجنة الفيضانات فى السودان، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.