شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تستأنف رحلاتها الجوية ابتداء من 11 سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف موريتانيا رحلاتها الخارجية ابتداء من 11 سبتمبر الجاري، بعد توقف استمر أشهرًا بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد، وأوضحت الموريتانية للطيران في بيان لها أنها ستنظم رحلات أسبوعية، باتجاه عدد من العواصم الأفريقية، داعية الراغبين في السفر عبر خطوطها ، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على معلومات مفيدة تتعلق بشروط السفر التي تم وضعها من طرف السلطات في إطار التصدي لجائحة كوفيد - 19".

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