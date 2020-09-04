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شرطة الفجيرة تؤكد عدم وجود خسائر فى الأرواح والممتلكات نتيجة الهزة الأرضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أفراد المجتمع بعدم تسجيل أية أضرار فى الأرواح والممتلكات، نتيجة رصد هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، سجلت فى الإمارة صباح اليوم الجمعة عند الساعة 06:08 وذلك بحسب المركز الوطنى للأرصاد شعر بها سكان الإمارة.

وأكدت غرفة عمليات شرطة الفجيرة، أنها تلقت اتصالات عدة من المواطنين حول الهزة وقامت بطمأنتهم.


 

وكان المركز الوطنى للأرصاد فى دولة الإمارات، أعلن صباح اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال فى إمارة الفجيرة، فى تمام الساعة السادسة وثمانى دقائق صباحا بالتوقيت المحلى، وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها بأن السكان شعروا به بشكل خفيف، ولم يكن له أى تأثير.

 

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