أمين سر الفاتيكان: متضامنون مع لبنان فى محنة انفجار بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ، تضامن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مع الشعب اللبناني في محنته التى يجتازها بعد الدمار الكبير الذي لحق بالعاصمة بيروت جراء الانفجار الهائل الذى وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضى.

وقال بارولين - خلال لقاء عقده اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون - إن للبنان مكانة خاصة لدى الكنيسة الكاثوليكية، وهو موضع عناية واهتمام بالنظر إلى ما يمثله من قيمة ونموذج للعيش المشترك بجميع أبنائه، مسيحيين ومسلمين.

وأضاف :" لبنان ليس وحيدا في هذا الظرف الأليم الذى يجتازه، وبإمكانه دوما الاتكال على دعم الكرسى الرسولى كما على التضامن الدولى معه".

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره وامتنانه البالغ للبابا فرنسيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه للبنان وشعبه، مجددا الدعوة إليه زيارة لبنان.