شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سعودى يقود "دراجة هوائية" للترويج للسياحة في المملكة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خالد آل طوق، مرشد سياحي سعودي، على حسابه عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر خلاله وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، وهو يقود دراجة هوائية في مكان عام في إحدى الوجهات السياحية بالمملكة، فى أسلوب جديد للترويج السياحى بالمملكة.

وقال آل طوق فى تغريدة :" أن تكون برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب فى جبال السودة، جولة على الدراجات، و يقول " بصحبتك يا ابو معجب " لا اريد شيء اكثر يا عام 2020.

وحظى الفيديو بتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يعد الاول من نوعه لمسئول سعودى يظهر راكبا دراجة.

يشار إلى أن منطقة جبال السودة السياحية تقع في عسير جنوب غربي السعودية، وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، وعلى ارتفاع 3015 متر عن سطح البحر، وتكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة، وتعد من أبرز وجهات السياحة في المملكة.

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وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، كشف عن موعد عودة النشاط السياحي للمملكة ، بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا.

وقال الخطيب في حديث مع قناة "العربية" ، إن النشاط السياحى السعودى يستأنف أعماله نهاية شهر شوال، لافتا إلى أن إن المؤشرات الحالية إيجابية، فالسعودية مستعدة لإطلاق برنامج الصيف، وسيكون ثريا للسياحة الداخلية، وهيئة السياحة عملت بحث ودراسة التي أكدت أن 80٪؜ من المواطنين يرغبون بالسياحة الداخلية، وسنطلق البرنامج للجمهور بعد التنسيق مع وزارة الصحة والجهات العليا المعنية، لافتا النظر إلى أن السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.