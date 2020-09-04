شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف تسيير رحلاتها اليومية إلى عمان اعتبارا من 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم على تويتر إنها ستستأنف تسيير رحلات ركاب يومية إلى عمان اعتبارا من الثامن من سبتمبر، بذلك يرتفع عدد الوجهات التى تغطيها شبكة خطوط الناقلة فى منطقة الشرق الأوسط إلى ثمانى مدن.

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