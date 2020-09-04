العراق.. تكليف "مكافحة الإرهاب" بتنفيذ قرارات قضايا الفساد

إبراهيم صالح/ الخليج 365 كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات مكافحة الإرهاب بالجيش بتنفيذ القرارات الصادرة في قضايا الفساد. ووفق أمر ديواني أعلن الجمعة، "كلف رئيس الوزراء العراقي قبل أسبوع قوات جهاز مكافحة الإرهاب (تابعة للجيش) بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد". وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تكليف قوات تابعة للجيش بتولي هذه المهمة المنوط بها قوات الأمن في العراق. Advertisements كما تقرر أيضا "تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة (رسمية)". وقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، تسلحت وتدربت على يد عناصر من الجيش الأمريكي، لمكافحة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد. وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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