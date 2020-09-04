5 وزراء من الحكومة الفلسطينية يصلون غزة

غزة/ محمد أبو دون، رمزي محمود / الخليج 365

وصل وفد حكومي إلى غزة، الجمعة، برئاسة وزيرة الصحة مي كيلة قادما من الضفة الغربية، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ "منحنى خطيرا" في القطاع.

جاء ذلك بحسب مصدر حكومي بغزة، تحدث للأناضول من دون الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وقال المصدر إن الوفد وصل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي، ويضم عددا من وزراء الحكومة في رام الله، إضافة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح.

ويضم الوفد إلى جانب وزيرة الصحة، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وأشار المصدر إلى أن لجنة من وزارة الصحة بغزة، استقبلت الوفد الوزاري الذي "سيجري عدة لقاءات وجولات ميدانية خلال زيارته التي قد تمتد لأربعة أيام".

والخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجه وفد وزاري إلى قطاع غزة، ومعه 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.

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وستصل قافلة المساعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي، السبت، عبر بوابة معبر "كرم أبو سالم"، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

والجمعة أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيلها 116 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي داخل القطاع ل 697.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى القطاع، منذ تفشي فيروس كورونا في غزة، وتشكيل حكومة محمد اشتية في أبريل/نيسان 2019، بتكليف رسمي من الرئيس عباس.

وتتخذ الحكومة الفلسطينية من رام الله مقرا لها، ولم تُسجل أية زيارة لوزرائها إلى غزة منذ تشكيلها، في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس"، عقب فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.